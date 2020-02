Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch im Ortsteil Krusenbusch +++

Oldenburg (ots)

Zwischen Donnerstag, 30.01.2020, 12:00 Uhr, und Samstag, 01.02.2020, 17:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der "Tweelbäker Tredde". Bislang unbekannte Täter hebelten das Küchenfenster des Objektes auf und verschafften sich somit Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Bislang ist nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt wurde; die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0441/790-4115 zu melden.

