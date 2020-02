Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Geschäftseinbruch in Edewecht++

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße in Edewecht. Die unbekannten Täter brachen eine Hintertür auf und gelangten so ins Objekt. Es wurde ein Wertgelass mit Bargeld und Briefmarken entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel. 04403/927-115 zu melden.

