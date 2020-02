POL-OL: ++ Wohnungseinbruch ++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 31.01.2020, kommt es in der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in der Straße Am Schmeel. Der unbekannte Täter hebelt ein Küchenfenster auf, gelangt in das Einfamilienhaus und durchsucht hier die Räume. Es wird eine Kreditkarte entwendet. Die Polizei führt die Ermittlungen und nimmt Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, entgegen.

