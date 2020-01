Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei sucht Eigentümer einer Schmuckdose +++

Oldenburg (ots)

Es könnte sich um ein verlorenes Weihnachtsgeschenk handeln, das Bereits Ende Dezember als Fundsache bei der Oldenburger Polizei abgegeben wurde.

Eine Zeugin fand die kleine weiße Schmuckdose am 27. Dezember 2019 in der Theodor-Heuss-Straße und brachte ihn zur Polizei. In der mit einem Weihnachtsmann verzierten Schatulle befindet sich diverser Schmuck. Die Polizei konnte den Gegenstand bisher keiner Straftat zuordnen und hofft nun, den Eigentümer zu finden.

Wer die Schmuckdose erkennt oder Angaben zur Herkunft machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115 (6615)

