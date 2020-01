Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mitarbeiter einer Tankstelle leistet Widerstand +++

Oldenburg (ots)

Der Mitarbeiter einer Oldenburger Tankstelle hielt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Polizei auf Trab. Bei dem Einsatz wurde ein 30-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt.

Gegen 0.30 Uhr wurde der Polizei zunächst ein Einbruch in das Tankstellengebäude im Stadtgebiet gemeldet. Kurz nachdem die Beamten mit mehreren Streifenwagen den Einsatzort erreichten, stelle sich der Einbruch als vermutlicher Fehlalarm heraus. Routinemäßig informierten die Beamten telefonisch einen Mitarbeiter der Tankstelle. Der 48-Jährige fuhr kurz darauf mit einem Pkw auf dem Gelände vor. Während die Einsatzkräfte mit dem Angestellten die abschließende Überprüfung des Gebäudes vornahmen, bemerkte ein Beamter in der Atemluft des 48-Jährigen starken Alkoholgeruch. Ein noch am Einsatzort vorgenommener Test ergab einen Wert von 1,14 Promille. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann mit zur Dienststelle an der Wallstraße, wo ein Arzt schließlich eine Blutprobe entnehmen sollte.

Dort weigerte sich der 48-Jährige, seinen Ausweis auszuhändigen. Bei der Durchsuchung nach einem gültigen Ausweisdokument versuchte der Mann mehrfach, sich loszureißen und trat um sich. Ein Beamter wurde durch einen Fußtritt am Oberkörper getroffen, blieb aber unverletzt; ein weiterer Beamter erlitt bei dem Versuch, den 48-Jährigen zu fixieren, Verletzungen am Arm. Auch während der Blutentnahme durch den Arzt sperrte sich der Mann und musste von mehreren Polizeibeamten am Boden festgehalten werden.

Gegen den 48-Jährigen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet. (129151)

