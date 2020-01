Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Unfallflucht beim Kindergarten 'Die Brücke' in Augustfehn

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 29.01.2020, ist es in der Mittagszeit auf dem Parkplatz des Kindergartens 'Die Brücke' in Augustfehn an der Stahlwerkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine junge Augustfehnerin stellt ihren blauen Pkw Seat Ibiza gegen 12:55 Uhr auf dem Parkplatz, in Höhe des Zaunes in Richtung Sportplatz, ab und begibt sich in den Kindergarten, um ihr Kind abzuholen. Als sie kurze Zeit später gegen 13:10 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrt, stellt sie am Heck des Fahrzeuges, im Bereich der Stoßstange/Schürze, einen Schaden fest.

Der Verursacher, der mit seinem Fahrzeug möglicherweise beim Aus- oder Einparken gegen den Pkw Seat geraten ist, gibt sich nicht zu erkennen und entfernt sich vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zur Aufkärung der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Apen-Augustfehn unter 04489-1439, oder beim PK Westerstede unter 04488-833115 zu melden.

