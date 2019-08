Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Gartenhütte brennt

Recklinghausen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache hat eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage an der Herner Straße gebrannt. Ein Zeuge bemerkte am Donnerstag gegen 22.45 h den Brand und konnte gemeinsam mit dem Besitzer der Hütte die Flammen löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

