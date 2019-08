Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Mittwochabend, gegen 23:30 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Gungstraße. Aus unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast und mehrere Mülltonnen. Anschließend flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung. Es entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, hat ein unbekannter Lkw-Fahrer das Geländer einer Laderampe an der Wanner Straße beschädigt. Ein Zeuge hatte den Lkw beim Rangieren beobachtet. Teile des amtlichen Kennzeichens konnte er ablesen. An dem Geländer entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Recklinghausen

Am Dienstag, zwischen 06:25 Uhr und 16:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Auto in einer Tiefgarage an der Augustinessenstraße. An dem blauen Mitsubishi entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Bottrop

Am Dienstag, gegen 13:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten weißen Skoda Octavia im Bereich der Heckstoßstange. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Rentforter Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Recklinghausen

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, beobachtet eine 18-Jährige vom Parkscheinautomaten aus, wie ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz am Erlbruch ihr Auto beschädigte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die 18-Jährige konnte lediglich angeben, dass das Auto des Verursacher eine schwarze Farbe hatte. An ihrem grünen Mazda entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

