FW-EN: Ausgelöster CO Melder, Friedrich-Ebert-Straße

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am Mittwochabend (24.07.2019) um 18:11 Uhr zur Friedrich-Ebert-Straße alarmiert, dort hatte in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein CO Warnmelder ausgelöst.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war das fünfgeschossige Mehrfamilienhaus bereits geräumt. Durch den Wohnungsmieter wurde mitgeteilt, dass in seiner Wohnung der CO Melder Alarm geschlagen hat. Einsatzleiter Mike Reuter ließ einen Trupp unter Atemschutz mit Messgeräten in die betroffene Wohnung vorgehen. In der Wohnung konnte der Trupp auch erhöhte CO Werte feststellen, sodass die Therme in der Wohnung abgeschaltet wurde und die Gaszufuhr gestoppt wurde. In der zwischen Zeit wurde durch weitere Einsatzkräfte ein Lüfter in Stellung gemacht. Das gesamte Gebäude wurde durch den Angriffstrupp unter Atemschutz begangen und freigemessen. Da eine Bewohnerin des Hauses die Wohnungstür nicht öffnete, müsste die Feuerwehr diese mit Spezialwerkzeug gewaltsam öffnen, um diese ebenfalls zu kontrollieren. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Polizei und einer Fachfirma übergeben.

Während des Einsatzes wurden die Wohnungsmieter des Mehrfamilienhauses durch den Rettungsdienst betreut. Die Familie der Betroffen Wohnung wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Schwelmer Krankenhaus transportiert.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 16 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtlichen Kräfte. Die Einsätze konnten gegen 20:10 Uhr beendet werden.

Feuerwehr Schwelm

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02336 916800

E-Mail: feuerwehr@schwelm.de

www.feuerwehr-schwelm.de

