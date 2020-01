Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl aus Baustelle +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch entwendeten unbekannte Diebe von einer Baustelle in der Innenstadt Baumaterialien und Werkzeuge.

Die Täter schlugen in der Zeit zwischen 16.30 und 7 Uhr die Scheibe der hinteren Eingangstür des Mehrfamilienhauses in der Kleinen Kirchenstraße ein und gelangten so ins Haus. Aus dem Gebäude, das zur Zeit umgebaut und saniert wird, entwendeten die Diebe Elektrogeräte, eine Kabeltrommel sowie Baustoffe aus Styropor.

Die Täter konnten nach dem Diebstahl unerkannt flüchten. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0441/790-4115 Zeugenhinweise entgegen.(125214)

