POL-KA: (KA) Karlsruhe - Über 25 km lange Dieselspur auf der A5 sorgt für Verkehrsbehinderungen

Eine über 25 km lange Dieselspur sorgt seit Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Beginnend auf der Bundesautobahn A5, auf Höhe des Rastplatzes Schleifweg/Silbergrund, über die Ausfahrt KA-Süd in Richtung Karlsruhe weiter auf der Brauer Straße, Kriegsstraße, Ludwig-Erhard-Allee, Wolfartsweier Straße und Südtangente in Fahrtrichtung Durlach, endet die Dieselspur in der Badener Straße am Zündhütle.

Auslöser der Dieselspur ist wohl der beschädigte Tank eines LKW, welcher zuvor auf der A5 ein Metallteil überfahren hatte. Der Sattelzug konnte schließlich auf einem Parkplatz in der Badener Straße festgestellt werden. Der Fahrer hatte den Schaden am Tank offenbar nicht direkt wahrgenommen und hatte deshalb seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt.

Die Reinigungsdienste sind aktuell im Einsatz und werden bis zur vollständigen Reinigung noch einige Zeit benötigen.

