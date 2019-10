Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Geparkter Pkw ausgebrannt

Pforzheim (ots)

Eine Polizeistreife stellte am Donnerstag gegen 05.00 Uhr ein brennendes Fahrzeug in der Simmlerstraße auf Höhe des Messplatzes fest. Die verständigte Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen und demnach einen Totalschaden nicht mehr verhindern. Daneben geparkte Fahrzeuge kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Ersten Ermittlungen zufolge war der Pkw mit einer französischen Zulassung schon seit längerer Zeit an der Stelle geparkt. Die Polizei hat die Ermittlungen auch in Richtung einer möglichen absichtlichen Brandlegung aufgenommen.

