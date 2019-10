Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Brand im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Pforzheim (ots)

Am Donnerstag gegen 00.20 Uhr kam es im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hirsauer Straße 210 zu einem Brand. In dem Kellergeschoss befindet sich eine nicht-gewerblich genutzte Auto-Werkstatt, wo der Brand auch mutmaßlich ausbrach. Die in den Stockwerken darüber gelegenen Wohnungen wurden durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen und blieben bewohnbar. Zwei Bewohner wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die hier durchgeführten Untersuchungen bestätigten den Verdacht einer Rauchgasvergiftung glücklicherweise nicht, so dass beide Personen das Krankenhaus noch in der Nacht wieder verlassen konnten. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell