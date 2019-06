Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht Cura-Center (49-1706)

Speyer (ots)

17.06.2019, 15:35 - 17:35 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte in angegebenem Zeitraum auf dem Parkplatz des Cura-Center nahe der Radständer vermutlich bei Ein-/Ausparken einen Unfallschaden an einem dort parkenden Opel Astra. An dessen Mitfahrertür auf der Fahrerseite konnte ein frischer Streifschaden (Sachschaden ca. 1000 Euro) festgestellt werden. Das Cura-Center war im Unfallzeitraum gut besucht und Gäste der dortigen Bäckerei haben Blick auf die Unfallörtlichkeit. Dementsprechend ergeht durch die Polizei Speyer ein Aufruf nach möglichen Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell