Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg-Mechtersheim - Diebstahl aus Pkw (50-1706)

Römerberg-Mechtersheim (ots)

17.06.2019, 14:00 - 15:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen an einem auf dem Parkplatz des Badesee Mechtersheim geparkten, verschlossenen Pkw Honda die Türschlösser auf. Aus dem Fahrgastraum wurden dann eine Umhängetasche mit Geldbörse, Bankkarte, Personalausweis, Reisepass und Bargeld iHv. 110 Euro sowie ein Samsung-Mobiltelefon entwendet. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell