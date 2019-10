Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Glück im Unglück hatte ein 30 Jahre alter Autofahrer, als er am Dienstagabend beim Abbiegevorgang mit einer Straßenbahn kollidierte und dabei seine Beifahrerin nur leicht verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 30-Jährige mit seinem Hyundai, kurz vor 19:00 Uhr, die Karlsruher Mathystraße in Richtung Beiertheimer Allee. Im Kreuzungsbereich übersieht er beim Abbiegen die seitlich in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Trotz einer Gefahrenbremsung durch den Triebwagenführer prallte der Hyundai mit der Bahn zusammen. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

