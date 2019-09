Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190916.4 Kiel: Einbrecher in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Ein 30 Jahre alter Mann sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft, nachdem er in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus in Elmschenhagen eingebrochen war.

Nachbarn des Hauses in der Partenkirchener Straße hörten gegen 00:30 Uhr ein Scheibenklirren und bemerkten, dass Licht im Haus brennt. Da sie wussten, dass die Bewohner im Urlaub sind, informierten sie die Polizei.

Die Regionalleitstelle entsandte mehrere Streifenwagen aus Kiel und dem Kreis Plön zum Tatort. Das Haus wurde durch die Beamten umstellt. Der 30-Jährige Tatverdächtige versuchte noch zu flüchten, konnte aber durch Polizisten des 4. Reviers festgenommen werden. Bei ihm fanden die Beamten diversen Schmuck.

Der wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannte Mann kam ins Polizeigewahrsam und wurde Samstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

Ob der Mann auch für weitere Taten in Frage kommt, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft.

