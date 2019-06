POL-ME: Beute am Menzelsee aufgetaucht - Kaarst/ Kreis Mettmann - 1906075

Polizei Mettmann

Beute am Menzelsee aufgetaucht - Kaarst/ Kreis Mettmann

Nachfolgend veröffentlichen wir eine Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mit dem Tatort in Kaarst. Teile der Beute aus einem Einbruch wurden am Ufer des Menzelsees in Hilden aufgefunden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4297510

