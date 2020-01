Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 46-Jähriger nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl in U-Haft +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag nahmen Polizeibeamte nach kurzer Fahndung einen 46-jährigen Mann in der Innenstadt vorläufig fest.

Der zunächst unbekannte Mann war in einem Bekleidungsgeschäft in der Bremer Innenstadt während eines mutmaßlichen Ladendiebstahls von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Die Aufnahmen aus der Kamera wurden dann an die Oldenburger Filiale derselben Bekleidungskette übermittelt. Ein Mitarbeiter erkannte den Verdächtigen am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in dem Geschäft an der Langen Straße wieder. Der mutmaßliche Dieb hatte eine auffällige Tasche dabei, in der der Ladendetektiv Diebesgut vermutete. Der Detektiv nahm die Verfolgung des Unbekannten auf und benachrichtige zeitgleich die Polizei. Während seiner Flucht ließ der Mann die Tasche zurück; kurz darauf verlor der Ladendetektiv den Verdächtigen aus den Augen. Die sichergestellte Tragetasche enthielt unbezahlte Bekleidungsgegenstände aus der Oldenburger Filiale im Wert von fast 700 Euro.

Auf einem Grundstück am Staugraben konnten die Beamten wenig später einen Mann mit Wohnsitz in Hamburg feststellen, auf den die Beschreibung des Zeugen passte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 46-Jährige auch für Ladendiebstähle in der Stadt Wilhelmshaven dringend tatverdächtig ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Donnerstag Haftbefehl gegen den Mann. Es wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. (127426)

