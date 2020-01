Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pkw durch Brandstiftung beschädigt +++

Oldenburg (ots)

Eine Brandstiftung auf dem Gelände eines Oldenburger Autohauses beschäftigte am Freitagvormittag die Polizei. Mitarbeiter der Firma an der Nadorster Straße hatten gegen 11.30 Uhr festgestellt, dass ein auf dem Gelände abgestellter Hyundai im Laufe der Nacht gebrannt haben muss. Das Fahrzeug wies im hinteren linken Bereich mehrere Schäden auf: Reifen, Felge sowie Teile der Verkleidung und der Karosserie waren teilweise angeschmort. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei war das Feuer in der Nähe des Reifens vorsätzlich gelegt worden, erlosch dann aber nach kurzer Zeit von selbst wieder. Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es nicht. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum von Donnerstag, 19.45, bis Freitag, 10 Uhr, eingegrenzt werden.

Der zentrale Kriminaldienst der Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (136989)

