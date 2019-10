Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Kinder verursachen Feuerwehreinsatz - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Freitag (25. Oktober) ist eine Duisburgerin (55) gegen 17:30 Uhr mit ihrem Hund spazieren gegangen. Hinter der Gesamtschule auf der Carpstraße entdeckte sie auf dem Schulhof einen Jungen und zwei Mädchen. Das Trio hielt sich auf dem Schulhof in der Nähe eines Schachtes auf, aus dem Qualm emporstieg. Die 55-Jährige verständigte daraufhin die Rettungskräfte. Als sie das Trio ansprach, rannten die Kinder weg. Die Feuerwehr löschte Laub und Wolldecken, die in dem Schacht lagen und verhinderte damit, dass ein Feuer ausbrach. Der flüchtige Junge soll circa acht - zehn Jahre alt sein, kurze dunkle Haare und eine stabile Figur haben. Er trug eine Brille, ein weißes T-Shirt und darüber eine dunkle Weste und blaue Jeans. Die beiden Mädchen sollen zwischen sieben und acht Jahre alt und circa 1,30 Meter groß sein. Beide haben dunkle Haare. Zeugen, die Angaben zu den Kindern machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 11. (dab)

Bereits am Donnerstag (24. Oktober) wurde eine Sporthalle dieser Schule bei einem vorsätzlich gelegten Brand beschädigt. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen existiert, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Unsere Berichterstattung zu diesem Sachverhalt ist über den nachfolgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4414728

