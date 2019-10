Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Jugendlicher in Parkanlage ausgeraubt - Zeugen gesucht

Am Samstag (26. Oktober) hat sich eine Gruppe Jugendlicher (15, 16) auf einem Spielplatz in einer Parkanlage am Sandberg aufgehalten und Musik gehört. Gegen 21:10 Uhr näherte sich eine weitere Personengruppe und zettelte einen Streit an. Ein Unbekannter schlug einem 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Während seine Freunde flüchteten, kreisten die Unbekannten den Geschlagenen ein und forderten ihn auf, sein Bargeld abzugeben. Mit der Beute flüchteten die Unbekannten über die Straße "Am Sandberg" zu Fuß in Richtung Hochheide. Als die verständigten Polizisten eintrafen, stellte sich heraus, dass die Flüchtigen eine Musikbox, eine hochwertige Michael Kors Handtasche, einen Nike-Jogginganzugs und ein weißes Iphone-Ladekabel gestohlen haben. Der Tatverdächtige, der zugeschlagen hat, soll einen gelben Kapuzenpullover ein Komplize einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Jugendlichen machen kann, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 13. (dab)

