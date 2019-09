Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Anschlussmeldung Wohnhausbrand mit mehreren Verletzten (Meldung vom 12.09.2019, 04:15 Uhr)

Krefeld (ots)

Bei den Löscharbeiten wurden in einer Wohnung zwei tote Personen von den Einsatzkräften gefunden. Drei der geretteten Personen mussten in Krankenhäuser transportiert werden. 30 Personen aus dem Gebäude sowie den Nachbargebäuden werden vor Ort in einem Bus der Stadtwerke betreut. Die Löschmaßnahmen dauern weiterhin an. Die Sperrung der Gladbacher Straße in Höhe der Spinnereistraße, wird voraussichtlich bis 06:00 Uhr andauern. Bei dem Wohnhaus handelt es sich um einen 3 ½ geschossigen Altbau mit Flügelanbau.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Krefeld

Matthias Hufer

Telefon: 02151-8213 333

E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de

http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell