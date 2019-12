Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Sinzheim (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in einer Firma in der Straße "Am Marktplatz" Beute gemacht. Die Einbrecher hebelten gegen 4 Uhr gewaltsam die Haupteingangstür auf und entwendeten aus den Geschäftsräumen mehrere hochwertige Smartphones. Während der Diebstahlschaden noch nicht genau beziffert werden kann, wird der Sachschaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/jh

