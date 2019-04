Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 11.04.19, gegen 18:20 Uhr, kam es an der Kreuzung L545/K23, zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer missachtete von der B 38 kommend, die Vorfahrt eines auf der L545 aus Richtung Steinfeld kommenden 40-jährigen Mercedesfahrers. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Pkw ein Gesamtschaden in Höhe von 2500.- Euro. Verletzte gab es nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell