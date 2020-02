Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Beamtinnen und Beamte angegriffen und verletzt

Alsdorf (ots)

Im Laufe des gestrigen Abends kam es gleich drei Mal zu einem Übergriff auf Polizistinnen und Polizisten. Die Fälle haben - wie häufig - mehrere Gemeinsamkeiten: Einen nichtigen Anlass und Alkohol- oder Drogenkonsum.

Um kurz nach 20 Uhr meldete sich ein Anwohner der Goethestraße bei der Leitstelle. Ein Bewohner des Hauses soll lautstark in seiner Wohnung randalieren. Zwei Polizisten klingelten an der Tür des 34-jährigen Mannes, um mit ihm zu sprechen und den Sachverhalt zu klären. Ohne Umschweife ging der Mann auf die Beamten los und traf einen der beiden mehrfach mit Schlägen am Kopf. Unter großer Anstrengung gelang es, den Mann zu überwältigen und zur Wache zu bringen. In seiner späteren Aussage gab er zu Protokoll, dass er kurz zuvor Amphetamine konsumiert und es einfach als "unfair" empfunden habe, alleine zwei Polizisten gegenüber zu stehen. Der 34-Jährige blieb zur Ausnüchterung im Gewahrsam. Der Beamte erlitt Verletzungen am Kopf.

Weiter ging es um kurz vor 23 Uhr. Einsatz in der Sudetenstraße. Dem Notruf zufolge kam es zu einem Streit zwischen Mutter und Tochter. Doch zur eigentlichen Klärung kam es auch in diesem Fall nicht. Noch bevor die Beamten eine 59-Jährige zu dem Geschehen befragen konnten, beleidigte die alkoholisierte Frau die Polizisten auf das Übelste und versuchte nach ihnen zu schlagen. Sogar ein anwesender Sanitäter wurde attackiert. Verletzt wurde in diesem Fall glücklicherweise niemand.

Schließlich musste eine Streife noch um 1 Uhr nachts in die Straße Am Hagfeld ausrücken. Nachdem es dort bereits gegen 21 Uhr einen Einsatz wegen Ruhestörung bei einer 53-Jährigen gegeben hatte, waren die Ermahnungen offenbar völlig ins Leere gelaufen. Nachbarn mussten wegen des anhaltenden Lärms erneut die Polizei verständigen. Für die war in der Wohnung eine Kommunikation kaum möglich. Völlig uneinsichtig musste die ebenfalls stark alkoholisierte Frau schließlich unter heftiger Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden. Zwei Beamte wurden dabei durch Tritte und Bisse verletzt.(am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell