Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Eggebek - Wer macht sowas? Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannte legen mehrere Gullydeckel auf Straße - Polizei sucht Zeugen!

Eggebek (ots)

In der Nacht von Samstag (14.12.19) auf Sonntag (15.12.19), bis 03.46 Uhr, wurden in der Hauptstraße in Eggebek von unbekannten Tätern sieben Gullydeckel aus ihren Abwasserschächten gehoben und anschließend auf der Fahrbahn abgelegt. Zumindest ein Fahrzeug wurde beim Überfahren eines Gullydeckels beschädigt.

Die Polizeistation in Tarp hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr übernommen. Weitere Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04638-89410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell