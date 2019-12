Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum und Oldenswort: Polizei ermittelt nach zwei Bränden in Gebäuden

Husum und Oldenswort (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (12.12.19) ist es in Husum und Oldenswort zu jeweils einem Brand in einem Gebäude gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt, es entstand erheblicher Gebäudeschaden.

Gegen kurz nach 23:00 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers Husum in die Danckwerthstraße geschickt, da es beim dortigen Optiker zu einem Alarm kam. Die Beamten stellten am Einsatzort einen Brand im Inneren des Geschäftes fest. Anwohner hatten zeitgleich genauso Feuerschein aus dem Gebäude beobachtet und ebenfalls die Feuerwehr informiert.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es entstand erheblicher Sach- und Gebäudeschaden, verletzt wurde niemand.

Kurze Zeit später, gegen 00:45 Uhr wurde ein weiterer Brand im Niederweg in Oldenswort gemeldet. In einem dortigen Einfamilienhaus ist es zu einem Feuer im Hausflur gekommen. Der 53-jährige Hausbewohner wurde vermutlich bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, verletzt und in ein Krankenhaus nach Heide verbracht.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird jeweils von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Jan Krüger

Telefon: 0461/484-2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell