POL-FL: Flensburg: Brennender PKW sorgt für Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr

Flensburg (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (10.12.19) gegen 16:15 Uhr bemerkte ein 28-jähriger Autofahrer, während er die Straße Am Friedenshügel befuhr, Rauch aus seinem BMW aufsteigen und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Er verließ umgehend sein Fahrzeug. Als kurze Zeit später Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der mitten auf der Fahrbahn stehende BMW der X-Reihe bereits in Vollbrand. Das führte dazu, dass die Straße und auch die B 200 wegen der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden mussten. Es kam zu langen Rückstaus und Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Ursache ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

