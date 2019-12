Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Auf frischer Tat ertappt - Nach Farbschmierereien in der Flensburger Innenstadt Festnahme eines 38-Jährigen

Flensburg (ots)

Beamte des 1.Polizeirevieres Flensburg konnten am Dienstagmorgen (10.12.19), um 5 Uhr, einen 38-Jährigen am Bahnhof kontrollieren, der ihnen schon u.a. als Graffiti-Sprüher bekannt war. Im Bahnhof hatte der Mann bereits verschiedene "Tags" in blauer Farbe an die Wände geschmiert. Außerdem wurden an Weihnachtsbuden des Flensburger Weihnachtsmarktes Farbschmierereien der gleichen Art festgestellt. Bei dem Tatverdächtigen wurden diverse Farbstifte aufgefunden. Farbdosen hatte er nach eigenen Angaben weggeworfen. Der Mann wird sich nun wegen diverser Sachbeschädigungsanzeigen verantworten müssen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

