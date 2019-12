Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schwabstedt: Vermögensschaden nach neuerlicher Gewinnversprechung

Schwabstedt (ots)

In den vergangenen Wochen häufen sich die Meldungen von falschen Gewinnbenachrichtigungen im Raum Nordfriesland. Dabei gaukeln die Anrufer den überraschten Anrufern vor, einen hohen Geldbetrag gewonnen zu haben. Bevor es zu einer Auszahlung des Gewinnes kommen kann, müssen die vermeintlichen Glückspilze jedoch zunächst eine Gebühr als Sicherheit hinterlegen.

Erneut hatten Betrüger in einem Fall mit dieser Masche Erfolg. In Schwabstedt wurde einer jüngeren Frau mitgeteilt, bei einem Gewinnspiel fast 20 000 Euro gewonnen zu haben. Um die Geldsumme zu erhalten, müsse sie vorab jedoch Gebühren in Form von Wertgutscheinen einer Internet-Vertriebsplattform für Computerspiele entrichten. So machte sich die Mittdreißigerin auf und besorgte sich in verschiedenen Einkaufsmärkten mehrere Gutscheine in einem Gesamtwert von fast 1000 Euro und teilte die Zahlencodes telefonisch mit. Nachdem die Gewinnsumme erneut heraufgesetzt und weitere Gebühren verlangt wurden und sich die Frau bewusstmachte, gar nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen zu haben, verständigte sie die Polizei.

Folglich weist die Polizei erneut darauf hin, dass sich jeder vor Augen führen sollte, dass man nur bei einem Gewinnspiel gewinnen kann, bei dem man sich aktiv angemeldet hat. Ferner fordern seriöse Gewinnspielunternehmen keine Vorauszahlungen. Bleiben Sie kritisch, geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis und beenden Sie das Gespräch.

Sprechen Sie bei Unsicherheiten Freunde oder Familienmitglieder an oder wenden Sie sich an die Polizei.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

