POL-MA: Dossenheim: Rangiermanöver mit Folgen... Stationäre Aufnahme im Krankenhaus

Mit schweren Verletzungen musste ein 20-Jähriger am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert und auch stationär aufgenommen werden. Vorausgegangen war ein Rangiermanöver eines 42-jährigen Lkw-Fahrers in der Wilhelmstraße in Richtung Neubergstraße. Der Fahrer des Lkw samt Anhänger wollte an der Einmündung nach links abbiegen, musste aber aufgrund der engen Bebauung und eines geparkten Autos rangieren. Der 20-Jährige wies den Lkw-Fahrer ein, der nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren konnte. Im Verlauf des Manövers wurde der Raum zwischen Lkw und Hauswand so eng, dass der 20-Jährige durch eine Runge gegen die Hauswand gedrückt und letztlich mit dem Kopf zwischen Runge und Fassade eingeklemmt wurde.

Der 42-Jährige stoppte unverzüglich; der 20-Jährige fiel zu Boden und musste notärztlich erstversorgt werden. Lebensgefahr bestand zum Glück nicht.

