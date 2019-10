Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Unfall in der Bergstraße fordert zwei Leichtverletzte

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 23-jähriger Opel-Fahrer verursachte am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Bergstraße einen Verkehrsunfall. Vermutlich infolge Unachtsamkeit übersah er den auf Höhe der dortigen Baustelle verkehrsbedingt wartenden Mazda und fuhr auf. Beide Insassen des Mazda zogen sich durch die Aufprallwucht leichte Verletzungen zu und wollten sich ggfs. selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden an den Autos schlägt mit rund 1.000 Euro zu Buche. Der 23-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell