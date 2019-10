Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Vorrang nicht beachtet - Unfall in der Hauptstraße/Westl. Ringstraße

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sachschaden von fast 7.000 Euro entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 11 Uhr in der Hauptstraße/Westl. Ringstraße. Eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin räumte beim Abbiegen einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 83-jährigen Fahrer eines Wohnmobils den Vorrang nicht ein, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Mercedes schleuderte nach dem Zusammenprall noch gegen einen Ampelmast. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

