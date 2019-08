Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.08.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn

Tauberbischofsheim: Streitigkeiten im Park - Zeugen gesucht

Angeblich soll es laut Zeugenaussagen am 21. August in einem Park zwischen dem Grabenweg und der Vitryallee in Tauberbischofsheim zu Streitigkeiten gekommen sein, bei denen ein messerähnlicher Gegenstand im Spiel gewesen sein soll. Nähere Hinweise liegen der Polizei nicht vor. Daher werden Zeugen gesucht, die Hinweise hierzu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

