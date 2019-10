Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in der Ludolf-Krehl-Straße - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Ludolf-Krehl-Straße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim brachen bislang unbekannte Täter ein. Der Einbruch wurde am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr bemerkt und unverzüglich die Polizei in Kenntnis gesetzt. Die Täter brachen ein Fenster brachial auf und durchsuchten im Innern des Hauses sämtliche Räume und Behältnisse. Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

