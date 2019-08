Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw Aufbrüche Nordstemmen (Wei)

Hildesheim (ots)

In der Nacht zu Sa., 17.08.19 wurden drei Pkw BMW geöffnet und die Multifunktionseinheiten und weitere Elektronik der Fahrzeuge entwendet. Während in der Lange Maße die Dreiecksscheibe eines BMW 560 eingeschlagen wurde, sind im Johannes-Brahms-Weg und im Fasanenweg ein BMW X 6 bzw. BMW 420 gewaltlos geöffnet worden. Beide Fahrzeuge sind mit Keyless-Go-System ausgerüstet. Der Gesamtschaden dürfte um die 10000 EUR liegen. Hinweise an Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

