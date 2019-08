Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw Aufbruch Sarstedt (Wei)

Hildesheim (ots)

In der Nacht zu Sa., 17.08.19 öffneten Unbekannte einen mit Keyless-Go-System ausgestatteten Pkw BMW X 5, der in der Käthe-Kollwitz-Straße in einer Grundstückseinfahrt geparkt abgestellt war. Es wurden das Multifunktionsdisplay, Radio- u. Navi Einheit pp ausgebaut und entwendet. Der Schaden dürfte die 20000 Euro erreicht haben. Hinweise an Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

