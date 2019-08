Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sehlem - Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Lamspringe-(hei) Am Freitag, den 16.08.2019, kam es in der Ortschaft Sehlem, in der Zeit von ca. 11:50 Uhr bis ca. 13:40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurden am Thieberg gleich zwei geparkte Fahrzeuge des Herstellers Daimler beschädigt. Unklar ist bislang, ob beide Fahrzeuge durch den gleichen Verursacher beschädigt wurden. Der Schaden wird auf insgesamt 1750 Euro geschätzt.

Durch die Polizei werden nun Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

