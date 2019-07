Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Vereinsheim

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Fußballvereines an der Seeuferstraße ein. Die Täter beschädigten die Tür und stahlen Bargeld sowie eine Kiste Bier. Der hinterlassene Schaden übersteigt die Höhe des Diebesgutes.

Roter Clio aufgebrochen: Innerhalb der letzten drei Tage wurde die rechte Beifahrertürscheibe des Auf der Emst geparkten Pkw eingeschlagen. Die Täter hatten es wohl auf einen Korb mit Stofftieren abgesehen. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

