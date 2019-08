Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht Harsum (Wei)

Hildesheim (ots)

Am Sa., 17.08.19, geg. 21:45 Uhr stieß ein grauer Pkw Skoda Roomster gegen die gemauerte Garage der Gaststätte Baule in der Kaiserstraße. Es erstand deutlicher Schaden am Mauerwerk. Der ältere ml. Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Überwachungskamera konnte jedoch nicht das Kennzeichen des Pkw erfassen. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

