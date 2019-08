Kreisfeuerwehrverband Ostholstein

FW-OH: Küchenbrand in Pflegeeinrichtung Feuer in außenstehendem Gebäude. Ein verletzter Feuerwehrmann.

Bild-Infos

Download

Lensahn (ots)

Um 3:54 Uhr löste die Leitstelle Alarm für die Feuerwehren aus Pönitz, Scharbeutz und Gleschendorf aus. In einer Pflegeeinrichtung in Pönitz am See wurde ein Küchenbrand gemeldet. Aufgrund der besonderen Gegebenheiten erhöhte die Leitstelle schon während des Ausrückens der ersten Kräfte das Stichwort auf eine Großschadenlage für den Rettungsdienst, so dass auch die Feuerwehr Haffkrug sowie die Schnelleinsatzgruppen (SEG) Ost, West und Süd, die Technische Einsatzleitung Kreis Ostholstein, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt alarmiert wurden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte zeigte sich dann, dass eine Küche in einem freistehenden Außengebäude brannte und somit keine Bewohner in unmittelbarer Gefahr waren. Für einen Großteil der alarmierten Kräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bereits 25 Minuten nach der Alarmierung konnte Einsatzleiter Patrick Bönig "Feuer Aus" melden. Für die rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Gemeinde Scharbeutz war der Einsatz nach gut 1,5 Stunden beendet.

Text: Feuerwehr Pönitz Foto: Feuerwehr Pönitz

Patrick Bönig Gemeindewehrführer Feuerwehren der Gemeinde Scharbeutz Am Bürgerhaus 2 23683 Scharbeutz Tel. 0151-58583103 gwf@feuerwehr80.de www.feuerwehren-gemeinde-scharbeutz.de

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Ostholstein

Kreisgeschäftsstelle

Bäderstrasse 47

23738 Lensahn

Pressedienst

HBM Hartmut Junge

Telefon: 0172 413 73 24

E-Mail: hartmut.junge@kfv-oh.org

www.kfv-oh.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Ostholstein, übermittelt durch news aktuell