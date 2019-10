Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autos nach Kollision nicht mehr fahrbereit

Heidelberg (ots)

Verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste eine 70-jährige Smart-Fahrerin, die am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr in einen Unfall in der Gottlieb-Daimler-Straße verwickelt war.

Eine aus Wiesloch stammende Opel Corsa-Fahrerin achtete beim Linksabbiegen nicht auf die ordnungsgemäß entgegenkommende Smart-Fahrerin und löste somit den Zusammenstoß aus. Der Opel schleuderte nach dem Zusammenprall noch gegen einen Pfosten, so dass sich die Gesamtschadenshöhe auf ca. 13.000 Euro beläuft. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos transportierten Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell