Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Verkehrskontrollen in Husum und im Umland

Husum (ots)

Am Dienstag (10.12.19) wurden im Husumer Stadtgebiet sowie rund um Viöl und Friedrichstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. Die zehn Beamtinnen und Beamten des Polizeirevieres Husum waren den ganzen Tag an wechselnden Standorten unterwegs und kontrollierten cirka 180 Fahrzeuge. Insgesamt wurden 64 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt. In zehn Fällen wurden Kontrollberichte wegen fehlender Dokumente oder wegen technischer Mängel ausgestellt.

In einem Fall wurde auf der B5 zwischen den Abfahrten Schleswiger Chaussee und Süd ein Baggerfahrer kontrolliert. Der Fahrer gab bei der Kontrolle an, nicht gewusst zu haben, dass er die Kraftfahrtstraße mit dem Bagger nicht befahren darf. Er wurde von der Polizei von der B5 heruntergeleitet.

Einem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, da das Fahrwerk seines Pkws durch nicht eingetragene Federn tiefergelegt wurde und somit die Betriebserlaubnis erloschen war.

Ein mit einem Minibagger beladener Trailer beladen wurde stillgelegt, da er erhebliche technische Mängel aufwies. So war die Auflaufbremse ohne Funktion und das Bremsseil gerissen. Zudem war der Stromstecker des Anhängers nicht mit der Steckdose des Zugfahrzeugs kompatibel, sodass der Anhänger unbeleuchtet war. Dem Fahrer des Gespanns erwartet ein Bußgeld in Höhe von 90 EUR und ein Punkt in Flensburg.

