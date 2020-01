Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Hotel

Obersuhl - In der Nacht zu Dienstag (28.01.) brachen Unbekannte in ein Hotel in der Eisenacher Straße ein. Die Täter hebelten eine Eingangstür auf und gelangten so in das Hotel. Hier versuchten sie weitere Türen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

In Bürocontainer eingebrochen

Ludwigsau - In der Zeit von Montag (27.01.) bis Dienstag (28.01.) brachen Unbekannte in einen Bürocontainer in der Straße "Am Mittelrück" ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Container. Die Diebe stahlen ein Tablet und verursachten Sachschaden in noch nicht genau bekannter Höhe.

Gegen geparkten Pkw geprallt - Alkohol im Spiel?

Kirchheim - Am Dienstag (28.01.), gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 50-jähriger aus Kirchheim mit seinem VW Golf die Kuppenstraße und prallte dort gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda Karoq. Da bei dem Unfallverursacher der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

