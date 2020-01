Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eingangstafel mit Farbe beschmiert - Verkehrsunfall beim Abbiegen

Vogelsbergkreis (ots)

Eingangstafel mit Farbe beschmiert

LAUTERBACH. Zwischen Freitagnachmittag (24.01.) und Montagmorgen (27.01.) beschmierten Unbekannten die Eingangstafel einer Sozialeinrichtung im Bilsteinweg mit Buchstaben in schwarzer Farbe. Der verursachte Schaden beträgt rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall beim Abbiegen

ALSFELD. Am Montagabend (27.01.), gegen 18:35 Uhr, befuhr eine 60-jährige Frau mit ihrem Renault Twingo die "Landgraf-Hermann-Straße" in Alsfeld und wollte in die Straße "Im Grund" nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein schwarzen Seat die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als die Seat-Fahrerin die Kreuzung fast passiert hatte, bog die 60-Jährige mit ihrem Fahrzeug ab und kollidierten mit dem Seat. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Da bei der 60-jährigen Frau der Verdacht auf Alkoholkonsum besteht, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld

Dominik Möller, Pressesprecher

