Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Berufsbildungszentrum - Bargeld und Münzen aus Einfamilienhaus entwendet - In Kindertagesstätte eingebrochen - Kupfertafeln entwendet

Fulda (ots)

Einbruch in Berufsbildungszentrum

PETERSBERG. Vermutlich am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte im Berufsbildungszentrum in der Goerdelerstraße die Fensterscheibe eines Lehrsaals ein. Im Inneren hebelten die Täter einen dortigen Schrank auf und entwendeten eine schwarze Geldkassette mit Bargeld. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Der Einbruch wurde am Montagmorgen (27.01.) bemerkt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld und Münzen aus Einfamilienhaus entwendet

PETERSBERG. Am Samstag (25.01.), zwischen 14 Uhr und 22:45 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Hövelstraße ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten einen Tresor mit Bargeld und Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Kindertagesstätte eingebrochen

FULDA. Über ein Bürofenster drangen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (24.01.) und Montagmorgen (27.01.) gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Horaser Bonifatiusstraße ein. Dabei entwendeten die Täter eine geringe Summe Bargeld aus einem Büroraum.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupfertafeln entwendet

FULDA. Vom Gelände einer Recyclingfirma in der Besgeser Böcklerstraße entwendeten Unbekannte am Sonntagabend (26.01.) mehrere Kupfertafeln im Wert von rund 500 Euro aus einem dortigen Container. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport der Tafeln ein Fahrzeug.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell