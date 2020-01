Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheibe hält Schlägen stand: Einbruch gescheitert - Einbruch in Jugendherberge misslingt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Scheibe hält Schlägen stand: Einbruch gescheitert

BAD HERSFELD. In der Nacht zu Sonntag (26.01.) versuchten Unbekannte über eine Fensterscheibe in die Geschäftsräume eines Caterers in der Kolberger Straße einzudringen. Jedoch vergebens: Die Scheibe hielt den Schlägen stand. Der verursachte Schaden beträgt rund 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jugendherberge misslingt

BAD HERSFELD. In die Räumlichkeiten einer Jugendherberge in der Lutherstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (25.01.) einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren zu verschaffen. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

Dominik Möller, Pressesprecher

