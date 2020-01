Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Haushaltsgeräte aus Transporter entwendet - Geldkassette aus Imbissstand entwendet - Münzautomaten aufgehebelt

Fulda (ots)

Haushaltsgeräte aus Transporter entwendet

EICHENZELL. Zwischen Donnerstagnachmittag (23.01.) und Freitagmorgen (24.01.) entwendeten Unbekannte aus einem Mercedes-Transporter eine Kühl-Gefrierkombination der Marke "Gorenje" und eine Waschmaschine der Marke "Bauknecht" im Wert von rund 700 Euro. Das Fahrzeug stand auf einem Firmengelände in der Bürgermeister-Ebert-Straße.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldkassette aus Imbissstand entwendet

FULDA. Am frühen Freitagmorgen (24.01.) drangen Unbekannte gewaltsam in einen Imbissstand in der Habelbergstaße ein. Dabei entwendeten die Täter eine graue Geldkassette mit Wechselgeld in unbekannter Höhe. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Münzautomaten aufgehebelt

FULDA. Die Münzautomaten für Waschmaschinennutzung im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Tyroler Küppel" im Stadtteil Lehnerz waren zwischen dem 17.01. und 23.01. das Ziel von unbekannten Dieben. Dabei erbeuten die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe. Um an das Geld zu gelangen hebelten sie die Automaten auf.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell