POL-OH: In leerstehendes Gebäude eingedrungen: Kein Diebesgut - Einbruch in Antiquitätengeschäft - Motorsense aus Gartenhütte gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

In leerstehendes Gebäude eingedrungen: Kein Diebesgut

GREBENHAIN. Zwischen Freitag (24.01.) und Sonntagnachmittag (26.01.) drangen Unbekannte in ein leerstehendes Gebäude in der Waaggasse ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde dabei jedoch nichts. Es entstand geringer Sachschaden.

Einbruch in Antiquitätengeschäft

SCHOTTEN. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Samstag (25.01.) das Fenster eines Antiquitätengeschäfts in der Vogelsbergstraße auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut und entwendeten einen Funksignalgeber sowie Modeschmuck im Gesamtwert von rund 250 Euro.

Motorsense aus Gartenhütte gestohlen

SCHOTTEN. Aus dem Nebenraum einer Gartenhütte im Bereich der L 3139 / Am Walpertshof entwendeten Unbekannten zwischen dem 19.01. und 24.01. eine Motorsense der Marke "Husqvarna" im Wert von circa 300 Euro.

